При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

В городе Горловка в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ получила ранение мирная жительница. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.
«В результате обстрела жилмассива «Комсомолец» со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району города.
Горловка – один из крупнейших населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Население города до начала конфликта в Донбассе составляло около 250 тысяч человек.
Донецк, Зоя Осколкова
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