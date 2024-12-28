При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

В городе Горловка в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ получила ранение мирная жительница. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

«В результате обстрела жилмассива «Комсомолец» со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району города.

Горловка – один из крупнейших населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Население города до начала конфликта в Донбассе составляло около 250 тысяч человек.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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