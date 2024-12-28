За минувшие сутки российские войска улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операции и продвинулись вглубь обороны противника. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ, потери ВСУ поставили почти 1 500 военнослужащих и несколько единиц артиллерии и бронетехники, в том числе два танка, включая немецкий «Leopard». Самые серьезные потери противник несет в зонах ответственности группировок российских войск «Запад» и «Центр».

В частности, на западном направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Западное, Двуречная, Ивановка в Харьковской области, а также Торское, Ямполь в Донецкой народной республике и Макеевка в Луганской народной республике. При этом были отражены две контратаки вооруженных формирований ВСУ.

Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, два американских бронетранспортера «Буцефал» и М113, боевая бронированная машина «Iveco» и 105-мм гаубица «Melara» итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Анклав», два полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 12 контратак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Шевченко, Новооленовка и Новотроицкое в ДНР.

На этом направлении противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, включая германский «Leopard», три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, четыре бронетранспортера, из них два американских М113 и британский «Spartan», две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубицу М101 американского производства.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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