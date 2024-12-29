Греция отправит на Украину 24 старые американские ракеты

Греция планирует в рамках расширенной ареной помощи отправить на Украину 24 американских ракеты RIM-7 Sea Sparrow, пишет газета Ekathimerini.

По данным издания, эти ракеты использовались почти 40 лет и находились на вооружении у ВМС и ВВС Греции. Сейчас эти ракеты были определены как ненужные для боевого применения в соответствии с военными стандартами Греции.

По данным газеты, ракеты будут включены в более широкий пакет военной помощи Греции Украине, который включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы. Издание не уточняет, когда именно будет передано вооружение, уточняет РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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