ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли свыше 45 тысяч боевиков

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области. По данным Министерства обороны, с момента вторжения на территорию России киевский режим потерял на этом направлении более 45 тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц боевой техники.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в Курской области. За последние сутки нанесено поражение формированиям 12 бригад ВСУ, отражено три атаки штурмовых групп противника.

Только за последние сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Никольский, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, а также Беловоды, Богдановка, Журавка и Мирополье в Сумской области.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 боевых бронированных машин, 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина», – сообщили в МО РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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