Российские войска продолжают громить ВСУ на территории Курской области. Потери противника за сутки составили более 310 боевиков. Кроме того, ВСУ лишились боевой машины пехоты, 10 боевых бронемашин, шести автомобилей и орудия артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе наступательных действий подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям 12 бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Также отражено пять атак штурмовых групп противника.
Ударами авиации и огнем артиллерии разбита живая сила и техника ВСУ около 10 населенных пунктов Курской области и трех поселений в Сумской области.
Всего за время боев в Курской области с 6 августа противник потерял более 45 530 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1359 боевых бронемашин, 1237 автомобилей, 337 артиллерийских орудий и до 190 единиц другой военной техники.
Москва, Наталья Петрова
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