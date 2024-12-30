ВСУ потеряли за сутки более 310 боевиков и 10 броневиков в Курской области

Российские войска продолжают громить ВСУ на территории Курской области. Потери противника за сутки составили более 310 боевиков. Кроме того, ВСУ лишились боевой машины пехоты, 10 боевых бронемашин, шести автомобилей и орудия артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе наступательных действий подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям 12 бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Также отражено пять атак штурмовых групп противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии разбита живая сила и техника ВСУ около 10 населенных пунктов Курской области и трех поселений в Сумской области.

Всего за время боев в Курской области с 6 августа противник потерял более 45 530 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1359 боевых бронемашин, 1237 автомобилей, 337 артиллерийских орудий и до 190 единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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