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Вторник, 31 декабря 2024, 13:46 мск

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Российские войска нанесли групповой удар по военным целям на Украине

Сегодня утром Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.

Как сообщает министерство обороны РФ, были атакованы инфраструктура военного аэродрома и предприятие военно-промышленного комплекса, производящее пороховые заряды для нужд ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сегодня в украинской прессе сообщалось, что взрывы прогремели в том числе в Киеве и Киевской области, а также появлялась информация о ракетном ударе по Сумской области, где расположен военный аэродром.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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