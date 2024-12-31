ВС РФ отразили атаку в Курской области и ликвидировали почти 450 боевиков

За минувшие сутки в Курской области российские войска отразили контратаку штурмовой группы ВСУ и в результате боев уничтожили в общей сложности 445 боевиков. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Так, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах девяти населенных пунктов.

Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия нанесли удары по силам противника не только на российской территории, но и украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля», – уточнили в Минобороны РФ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял до 45980 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 боевые бронированные машины, 1259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники, в том числе американские пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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