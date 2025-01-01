В новогоднюю ночь ВСУ атаковали три региона России

В новогоднюю ночь со стороны Украины были нанесены ракетные удары по Курской и Белгородской областям. Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили ударный дрон над Брянской областью. Об этом сообщают главы подвергшихся атаке субъектов.

«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено», – сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Аварийные бригады приступят к ремонту в ближайшее время.

В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли и Шебекинский округ. «В городе Шебекино в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в сёлах Зиборовка и Муром», – написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Данных о пострадавших не поступало. Оперативные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток.

Над территорией Брянской области силами ПВО обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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