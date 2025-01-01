ВС РФ продолжили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За последние сутки киевский режим потерял на этом направлении 480 боевиков и девять броневиков. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное», – говорится в сообщении.

Кроме того, российская армия отразила шесть контратак штурмовых групп противника.

Тем временем, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Мирный, Михайловка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, уничтожены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль», – отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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