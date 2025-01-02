За прошедшие сутки российские войска улучшили положение в зоне специальной военной операции. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ, в ходе боев отражены более десяти контратак и уничтожено порядка 1200 военнослужащих ВСУ.

Самые большие потери противник несет в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», подразделения которой нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленый Гай в Харьковской области, а также Терны и Торское в Донецкой народной республике. При этом было отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

На этом направлении потери противника составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, 122 мм гаубица Д-30, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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