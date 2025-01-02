В Курской области за сутки ликвидировано почти 600 боевиков ВСУ

В Курской области за минувшие сутки российская армия уничтожила почти 600 боевиков ВСУ, танк и несколько единиц другой военной техники. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Так, подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах 15-ти населенных пунктов, в том числе Погребки, Старая Сорочина и Суджа.

Оперативно-тактическая, армейской авиация и артиллерия нанесли удары по противнику не только на российский территории, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 47040 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 1390 боевых бронированных машин, 1316 автомобилей, 339 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники, включая американские пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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