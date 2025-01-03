ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным целям на Украине

За прошедшую неделю с 28 декабря по 3 января Вооруженными силами России нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что во время атак поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три французские управляемые авиационные бомбы «Hammer», 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Неделей ранее ВС РФ нанесли один массированный и 37 групповых ударов по военным целям на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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