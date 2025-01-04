Российские войска взяли под контроль населенный пункт Надия в ЛНР, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. За прошедшие сутки ВС России продвинулись вперед практически на всех фронтах зоны СВО, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, цех сборки и место хранения ударных беспилотников.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства. Взятое под контроль село находится у границы ЛНР с Харьковской областью. В течение суток подразделения группировки поразили живую силу и технику пяти бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово, Зеленый Гай Харьковской области, Торское в ДНР и Серебрянского лесничества, уничтожив до 590 украинских боевиков и разбив до 12 единиц бронетехники и орудий артиллерии ВСУ. Также был разгромлен склад боеприпасов.

За прошедшие сутки российские силы отразили в общей сложности 16 контратак ВСУ и ликвидировали свыше 1570 украинских военных. Кроме того, уничтожено более 60 единиц бронетехники, в том числе два танка, 9 бронетранспортеров и боевых бронемашин, артиллерийских орудий, станций РЭБ и автомобилей. Также разгромлены два склада боеприпасов. Всего за сутки авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, группировки войск «Центр» и «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника, «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, а группировка «Днепр» заняла более выгодные рубежи.

В то же время средствами ПВО сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотника ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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