Минобороны пообещало ответить на удар ATACMS по Белгородской области

Минобороны России сообщило, что Украина 3 января попыталась нанести удар по Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.

По данным ведомства, все ракеты были сбиты боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ».

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», – заявили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки силами ПВО России были сбиты восемь ракет ATACMS.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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