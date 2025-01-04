Армия России уничтожила в Курской области свыше 540 боевиков ВСУ и четыре танка

Российские военные продолжают выбивать ВСУ из Курской области. За минувшие сутки бойцы ВС РФ уничтожили в курском приграничье свыше 540 украинских боевиков, сообщается в сводке Минобороны. Помимо этого, разбиты четыре танка и еще более 20 единиц бронетехники.

Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и центра сил специальных операций «Юг» ВСУ около двух десятков населенных пунктов.

В частности, российские силы громили украинских боевиков в районах Александрии, Бондаревки, Гончаровки, Дарьино, Заолешенки, Колмакова, Куриловки, Леонидово, Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Мирного, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного и Южного.

Также сообщается, что ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское Поречное, Свердликово в Курской области. Также атакованы позиции противника в Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета», – уточнили в Минобороны.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 47 810 военнослужащих, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортеров, 1418 боевых бронированных машин, 1370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, а также около 200 единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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