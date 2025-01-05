ВС РФ сбили МиГ-29 и уничтожили более 1360 украинских боевиков за сутки

Российские военные продолжают улучшать положение и продвигаться на ключевых направлениях специальной военной операции. За минувшие сутки подразделения ВС РФ отразили 25 контратак и уничтожили свыше 1360 украинских боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе СВО.

По информации ведомства, группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, улучшила тактическое положение и «Южная» группировка войск. Подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» продвинулись в глубину обороны. Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи.

Самые большие суточные потери ВСУ понесли в зоне действия группировки войск «Запад». Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Подолы, Колесниковка, Лозовая, Загрызово Харьковской области и Торское в ДНР. В то же время бойцы отразили четыре контратаки.

ВСУ потеряли на этом направлении до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронемашину «Козак», десять пикапов, пять гаубиц Д-30, орудие L-119 производства Великобритании. Помимо этого, противник лишился произведенных в США БМП «Bradley», бронетранспортера М113, 105-мм орудия М101 и два M119. Также разбита станция радиоэлектронной борьбы «Хортица».

Российские войска за сутки уничтожили на всех фронтах спецоперации до 60 единиц военной техники, орудий артиллерии и автомобилей, в том числе два танка Leopard.

Также сообщается, что авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 174 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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