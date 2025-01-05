Минобороны России сообщило, что российские подразделения в воскресенье остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин Курской области.

По данным ведомства, пытаясь остановить наступление российских войск в курском приграничье, 5 января около 09:00 мск ВСУ предприняли контратаку в направлении хутора Бердин. Российские военные нанесли поражение противнику. В составе штурмовой группы ВСУ были два танка, машина разграждения и 12 боевых бронемашин с десантом. Артиллерия и авиация группировки войск «Север» уничтожила оба танка, машину разграждения и 7 боевых бронированных машин. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – отметили в военном ведомстве.

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в Курской области до 340 боевиков, четыре танка, три БМП, четыре бронетранспортера. Кроме этого, разбиты 12 боевых бронемашин, машина разграждения, 20 автомобилей и уничтожены пять минометов.

Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий поразили формирования 14 бригад и соединений ВСУ и теробороны в районах 15 населенных пунктов Курской области и отразили две контратаки.

Огнем авиации и артиллерии разбиты живая сила и техника противника как в Курской области, так и в Сумской области Украины.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа ВСУ потеряли свыше 49 010 военнослужащих, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортера, 1461 боевую бронемашину, 1407 автомобилей, 340 артиллерийских орудий и порядка 200 единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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