Российские войска в ходе наступления в зоне специальной военной операции взяли под контроль Курахово. Противник бросил на удержание города более 15 тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, – говорится в сообщении оборонного ведомства. – За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений».

На удержании позиций у Курахово ВСУ стянули крупные силы, в том числе формирования националистов и иностранных наемников. В городе и окрестностях было сосредоточено 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих.

«В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. За два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными», – добавили в МО.

Отмечается, что контроль над этим важным логистическим узлом затруднит обеспечение ВСУ из тыла на донецком направлении, а также лишит киевский режим возможности вести обстрелы мирного населения Донецка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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