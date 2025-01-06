За минувшие сутки российские войска продолжили наступление в зоне спецоперации, отбивая контратаки противника. Бойцам центральной группировки войск удалось установить контроль над селом Даченское в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Даченское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки ВС РФ отразили 20 контратак штурмовых групп ВСУ, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике врага.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах», – добавили в МО.

Потери киевского режима составили 1670 боевиков, пять танков, в том числе немецкий «Leopard», 19 броневиков, 36 автомобилей, 33 артсистемы различного калибра, две станции РЭБ и две станции контрбатарейной борьбы, а также пять складов боеприпасов.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба «Hammer», 12 реактивных снарядов HIMARS и 115 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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