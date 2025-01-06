Украинские военные попытались остановить наступление ВС РФ на Курском направлении и предприняли контратаку, которую российской армии удалось успешно отразить. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. «Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена. В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин», – отметили в МО. В результате враг потерял свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

Кроме того, подразделения российских войск нанесли удары по формированиям 13 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное.

Артиллерия и авиация бьют врага в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Марьевка, Погребки, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Веселовка, Журавка, Запселье, Локня, Ободы, Осоевка и Степановка в Сумской области.

В общей сложности за сутки потери киевского режима составили до 485 боевиков, 10 танков, семь БМП, пять БТР, 39 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов и станция РЭБ. «Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в Минобороны России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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