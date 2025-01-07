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Вторник, 7 января 2025, 14:24 мск

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ВС РФ отбили 18 контратак и продвинулись в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За сутки ВС РФ отбили 18 контратак штурмовых групп ВСУ, уничтожив более 1,6 тыс. боевиков и десятки единиц боевой техники врага. Об этом сообщает Минобороны России.

Бойцы Северной группировки войск нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов и Ветеринарное Харьковской области. Западная группировка войск отразила две контратаки, улучшила положение по переднему краю и ударила по врагу в Харьковской области и ЛНР. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили две контратаки в ДНР. Центральная группировка войск улучшила тактическое положение и отбила 12 контратак формирований ВСУ в ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и отразили две контратаки. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области.

За сутки потери киевского режима составили 1635 боевиков и наемников, пять танков, 17 броневиков, 24 автомобиля, 31 орудие. Кроме того, уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах», – добавили в МО.

Система ПВО перехватила шесть снарядов HIMARS и 50 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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