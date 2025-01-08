Армия России за сутки уничтожила до 1460 военных ВСУ и еще 18 боевиков взяла в плен

Российские подразделения продолжают вскрывать оборону ВСУ в зоне спецоперации и улучшают свое положение на ключевых направлениях СВО. За сутки российские войска отбили 18 контратак противника, уничтожили суммарно до 1460 украинских военнослужащих и еще 18 боевиков захватили в плен. Также уничтожено более 50 единиц бронетехники, орудий артиллерии и автомобилей и разгромлено шесть складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении поразили формирования мотопехотной бригады ВСУ около города Волчанска Харьковской области. Бойцы группировки «Запад» отразили контратаку ВСУ, улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ у Богуславки, Двуречной, Загоруйковки и Петропавловки Харьковской области.

«Южная» группировка войск отбила три контратаки, заняла более выгодные рубежи и позиции и разгромила силы трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное в ДНР. Также российские военные пленили 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее Курахово.

Подразделения группировки «Центр» отразила 13 контратак, улучшили положение по переднему краю и ударили по живой силе и технике 13 бригад ВСУ, нацгвардии и национальной полиции Украины около Алексеевки, Андреевки, Надеждинки, Красного, Шевченко, Дзержинска, Волково, Красноармейска, Димитрова, Песчаного, Воздвиженки, Новоелизоветовки, Щербиновки и Новоалександровки в ДНР.

Группировка войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Разлив и Константинополь в ДНР. Подразделения группировки «Днепр» разгромили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ около Малой Токмачки Запорожской области.

Вместе с тем, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения БПЛА, скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами ПВО сбиты в зоне спецоперации шесть реактивных снарядов HIMARS и 105 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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