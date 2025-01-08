ВСУ потеряли более 50 тысяч боевиков в Курской области

Российские войска продолжают громить украинские формирования на территории Курской области. За прошедшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении свыше 290 боевиков, а также шесть единиц бронетехники, в том числе танк, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, группировка войск «Север» нанесла поражение силам четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины в районах 13 населенных пунктов – Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное.

Также ударами авиации и огнем артиллерии и разбиты живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Веселовка, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Николаевка, Никольский, Новенькое, Погребки, Свердликово, Южный Курской области. Кроме того, нанесены удары по формированиям ВСУ в Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия», – говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа киевский режим потерял более 50120 военнослужащих, 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 боевых бронемашин, 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, и до 170 единиц другой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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