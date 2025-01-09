ВСУ обстреляли херсонское село кассетными снарядами – есть раненые

В Херсонской области в результате украинского обстрела села Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ выпустили по поселению 21 кассетный боеприпас. Легкие осколочные ранения получили мужчины 1974 и 1984 года рождения. Они доставлены в фельдшерско-акушерский пункт села Юбилейное для оказания первичной медицинской помощи.

В результате обстрела в селе повреждены несколько частных домов, здание школы, школьный автобус и личный автомобиль. «К счастью, дети еще не вышли с каникул, а педагоги успели спуститься в подвал – никто не пострадал», – написал Сальдо в тг-канале.

Губернатор попросил жителей Подо-Калиновки оставаться в безопасных местах, пока специалисты не проверят наличие неразорвавшихся кассет и не обезвредят их. Также не исключена возможность повторного обстрела, предупредил Сальдо.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube