Средства ПВО перехватили за ночь 40 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 40 дронов над шестью регионами России. В результате падения обломков зафиксированы разрушения. По предварительным данным, пострадавших нет.

«16 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей, три БЕЛА – над территорией Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Белгородской области и десять – над акваторией Азовского моря», – сообщили в Министерстве обороны России.

В Ростовской области в результате атаки возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили в селе Чалтырь, а в хуторе Крюков из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений, в числе которых оказались жилые дома и школа. Кроме того, возгорание ликвидируют в селе Крым.

«По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется», – написал в телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

В пригороде Воронежа в результате налета выбиты окна в нескольких частных домах и на предприятии. Данные о пострадавших не поступали, отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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