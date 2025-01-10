ВС РФ уничтожили почти 300 боевиков ВСУ и два танка в Курской области

Российские войска за сутки уничтожили в Курской области около 300 украинских боевиков. Кроме того, разбиты девять единиц вражеской бронетехники, в том числе два танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения группировки войск «Север» отразили четыре контратаки ВСУ и нанесли поражение формированиям семи бригад противника в районах населенных пунктов Викторовка, Замостье, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Русское Поречное.

Вместе с тем ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах 23 населенных пунктов курского приграничья. Также российские бойцы атаковали силы ВСУ у шести населенных пунктов украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», – сказано в сообщении Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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