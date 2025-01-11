российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 января 2025, 13:07 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России освободила ещё один населенный пункт в ДНР

Архив. Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска улучшили положение на ключевых направлениях специальной военной операции и освободили ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике. Как следует из сводки министерства обороны РФ, потери противника оставили 1400 военнослужащих.

Так, в результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко. При этом было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого в ДНР.

На этом направлении противник потерял до 535 военнослужащих, германский танк «Leopard», четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.

На остальных направлениях ВСУ потеряли порядка 865 боевиков. Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 181 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

В результате украинской атаки по Тамбову пострадали 7 человек / Силы ПВО сбили украинские беспилотники над двумя регионами России / Зеленский надеется на гарантии безопасности от США / Киев не планирует возобновлять транзит российского газа в Европу / Киев получил из ЕС первые 3 мдрд евро из доходов от замороженных активов России / Администрация Байдена подготовила прощальный подарок для Киева / ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами: два человека погибли, шестеро ранены / Армия России ликвидировала почти 200 боевиков ВСУ в Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,