Армия России освободила ещё один населенный пункт в ДНР

За прошедшие сутки российские войска улучшили положение на ключевых направлениях специальной военной операции и освободили ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике. Как следует из сводки министерства обороны РФ, потери противника оставили 1400 военнослужащих.

Так, в результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко. При этом было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого в ДНР.

На этом направлении противник потерял до 535 военнослужащих, германский танк «Leopard», четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.

На остальных направлениях ВСУ потеряли порядка 865 боевиков. Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 181 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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