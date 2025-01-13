Восемь украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь

Силы противоздушной обороны ночью нейтрализовали восемь украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, шесть дронов перехвачены над территорией Воронежской области. По одному БПЛА сбито над Брянской и Белгородской областями.

Воронежский губернатор Александр Гусев ранее сообщал об уничтожении нескольких беспилотников в пригороде Воронежа. Пострадавших и разрушений на земле нет, отмечал. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал об отсутствии пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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