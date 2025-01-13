Российские военные продолжают оттеснять ВСУ на основных направлениях специальной военной операции. За минувшие сутки подразделения ВС России освободили очередной населенный пункт в Донецкой народной республике, а также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

Группировка войск «Центр» взяла под контроль село Песчаное, расположенное к юго-западу от важного логистического хаба ВСУ и крупного укрепрайона – города Красноармейска (украинское название – Покровск), который российские силы пытаются взять в окружение.

В зоне действия группировки «Центр» украинская армия понесла самые большие суточные потери. Бойцы группировки нанесли поражение восьми механизированным бригадам ВСУ и двум бригад нацгвардии около Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Воздвиженки, Лысовки, Нововасилевки, Петропавловки и Новоелизаветовки в ДНР, уничтожив свыше 615 украинских боевиков. Кроме того, ВСУ лишились семи боевых бронемашин, включая бронетранспортеры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль «MaxxPro» американского производства, и девяти орудий полевой артиллерии, в том числе западного производства.

На остальных фронтах спецоперации ВСУ потеряли до 1125 военнослужащих, а также порядка 70 единиц бронетехники, орудий артилерии и автомобилей, в том числе танк и 12 боевых бронемашин.

Вместе с тем средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS и 83 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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