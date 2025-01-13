ВСУ с момента вторжения в Курскую область РФ потеряли свыше 51 тысячи боевиков и 300 танков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российская армия продолжает наступление на Курском направлении. За последние сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ, а также отразили пять контратак штурмовых групп противника.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы», – отметили в оборонном ведомстве.

Авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Кругленькое, 1-й Княжий, Мартыновка, Меловой, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

В общей сложности за время боевых действий на Курском направлении киевский режим потерял более 51430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 боевых бронированных машин, 1456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 зениток, 93 станции РЭБ и десятки единиц инженерной и другой техники.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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