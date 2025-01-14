Минобороны пообещало ответ на атаку ВСУ ракетами и дронами по Брянской области

Украина в ночь на вторник, 14 января, попыталась атаковать ракетами западного производства и беспилотниками Брянскую область. Все они были перехвачены силами противоздушной обороны, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве пообещали ответ на украинскую атаку.
По информации ведомства, ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами «Storm Shadow» производства Великобритании и 31 беспилотниками самолетного типа.
«В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Еще две крылатые ракеты «Storm Shadow» были сбиты над акваторией Черного моря.
«Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа», – заявили в Минобороны.
Москва, Наталья Петрова
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