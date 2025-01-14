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Вторник, 14 января 2025, 15:33 мск

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Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР

Архив. Фото Минобороны

Армия России продолжает продвижение в глубину обороны противника. За последние сутки ВС РФ взяли по контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В результате решительных действий подразделений группировок войск «Запад» и «Восток» освобождены населенные пункты Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике.

За сутки потери ВСУ составили 1640 военнослужащих, танк, 13 броневиков, 37 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», – отметили в МО.

Средствами ПВО сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 180 беспилотников самолетного типа, в том числе 146 вне зоны СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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