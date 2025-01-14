При освобождении поселка Нескучное в Донецкой народной республике российские штурмовые группы провели зачистку порядка 400 зданий и прилегающих территорий. Об этом говорится в сообщении министерства обороны.

В то же время военнослужащие группировки войск «Восток» водрузили в селе российский триколор.

В ведомстве уточнили, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, который постепенно переходит под контроль подразделений ВС РФ.

Донецк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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