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Среда, 15 января 2025, 08:03 мск

Новости Конфликт на Украине

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Три украинских БПЛА уничтожены ночью над регионами России

Средства противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили три украинских беспилотника в небе над Россией, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, два дрона сбиты над Белгородской областью и один перехвачен над Тамбовской областью.

Ранее пресс-служба правительства Тамбовской области сообщила, что сбитый в поселке Новая Ляда беспилотник зацепился за ветви дерева и взорвался. В результате незначительные повреждения получил жилой дом на улице Юбилейная. Никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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