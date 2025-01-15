Три украинских БПЛА уничтожены ночью над регионами России

Средства противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили три украинских беспилотника в небе над Россией, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, два дрона сбиты над Белгородской областью и один перехвачен над Тамбовской областью.
Ранее пресс-служба правительства Тамбовской области сообщила, что сбитый в поселке Новая Ляда беспилотник зацепился за ветви дерева и взорвался. В результате незначительные повреждения получил жилой дом на улице Юбилейная. Никто не пострадал.
Москва, Наталья Петрова
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