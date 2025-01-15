Мощный ракетный удар нанесен по целям на Украине, после взрывов начались отключения света

Российская армия нанесла массированный ракетный удар по целям на Украине на фоне объявленной на всей территории страны воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые паблики. Взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге, Черкассах, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировградской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. В ряде регионов, по данным «Укрэнерго», введены аварийные отключения света.

Российские тг-каналы, отслеживающие ход СВО, отмечают, что ВС России нанесли комбинированный удар по целям на Украине. «В первой волне привычно шли БПЛА всех типов, включая ложные цели. Второй волной пошли крылатые и баллистические ракеты воздушного, морского и наземного базирования», – пишет тг-канал «Донбасс решает». Ракетные удары нанесены по военным объектам и энергетической инфраструктуре противника.

Как информирует «Военная хроника», большая часть ракет направлялась на западные регионы Украины. «Складывается впечатление, что основные получатели сегодняшних ракет – Львов, Тернополь, Луцк, Ровно и ряд других западных регионов Украины», – отмечается в сообщении.

В свою очередь, координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем тг-канале, что в городе Белая Церковь Киевской области зафиксирован «прилет в направлении аэродрома». Также, по его данным, мощный взрыв прогремел у аэропорта в Черкассах, откуда вертолеты ВСУ взлетают для ударов по российским позициям на Запорожском направлении.

В Сумах ракетный удар нанесен по штабу ВСУ, курирующему Курскую операцию, и скоплению личного состава украинской армии, сообщает тг-канал «Военные сводки». По его данным, в Полтавской области поражены объекты в районе аэродрома «Миргород».

Кроме того, по некоторым данным, нанесены ракетные удары по газовому хранилищу в окрестностях города Стрый Львовской области.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о превентивных отключениях света на фоне массированного удара ВС РФ по военным целям стране.

«Укрэнерго», в свою очередь, информирует, что аварийные отключения света уже введены в пяти областях Украины – Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской. Кроме того, под отключения попали подконтрольные киевскому режиму районы Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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