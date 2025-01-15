В Минобороны РФ заявили об ударе по газо-энергетическим объектам ВПК Украины

Российские войска утром нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что атака осуществлялась высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
В Минобороны добавили, что цель удара достигнута – все объекты поражены.
Ранее СМИ и военные телеграм-каналы сообщали о нанесении российской армией массированного ракетного удара по целям на Украине. Отмечалось, что атаке в том числе подверглось газовое хранилище в окрестностях города Стрый Львовской области. После удара в пяти областях Украины были введены аварийные отключения светаэ
Москва, Наталья Петрова
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