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Среда, 15 января 2025, 13:31 мск

Новости Конфликт на Украине

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В Минобороны РФ заявили об ударе по газо-энергетическим объектам ВПК Украины

Российские войска утром нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака осуществлялась высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

В Минобороны добавили, что цель удара достигнута – все объекты поражены.

Ранее СМИ и военные телеграм-каналы сообщали о нанесении российской армией массированного ракетного удара по целям на Украине. Отмечалось, что атаке в том числе подверглось газовое хранилище в окрестностях города Стрый Львовской области. После удара в пяти областях Украины были введены аварийные отключения светаэ

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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