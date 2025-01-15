Украинская разведка обещала 1 млн долларов российским солдатам за уход из Горловки

Спецслужбы РФ пресекли операцию украинской разведки по подкупу российских военных. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в г. Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия», – говорится в сообщении.
В качестве аванса от украинских разведчиков получено 100 тысяч долларов, которые пошли на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО.
При этом ВС РФ обнаружили районы сосредоточения частей ВСУ и нанесли по ним ракетный удар. «Противник понес значительные людские и материальные потери», – добавили в ЦОС.
Москва, Зоя Осколкова
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