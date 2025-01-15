Дзержинск в ДНР перешел под контроль армии России – Рогов

Российские войска взяли под контроль город Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты», – сказал общественник в комментарии РИА «Новости».

Российская армия разбила основные силы ВСУ в городе, а остатки бежали, добавил Рогов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России завершают зачистку от ВСУ города Дзержинск. Он отмечал, что мелкие очаги сопротивления противника остаются в районе шахты «Торецкая». В основном, по его словам, город «фактически зачищен от противника».

Военные ВСУ считают, что потеря Торецка осложнит тяжелое положение украинской армии в Часовом Яре, за который идут ожесточенные бои, сообщают украинские СМИ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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