Еще один населенный пункт освобожден российской армией в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Украинка в Донецкой народной республике, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка Донецкой народной республики», – сказано в сообщении. Село находится примерно в 35 км южнее города Красноармейска (украинское название – Покровск), который ВС РФ стремятся взять в окружение.

По информации ведомства, российские войска также нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, теробороны, нацгвардии и формированию «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка в ДНР.

Суточные потери противника в зоне действия группировки «Центр» составили свыше 560 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк Leopard, четыре боевые бронемашины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Российская армия продолжает теснить ВСУ на всех фронтах спецоперации. За сутки противник потерял до 1575 боевиков, два танка, 11 боевых бронемашин, 50 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 21 артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус». Также уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.

Вместе с тем авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники противника в 137 районах.

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS и 85 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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