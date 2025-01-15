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Среда, 15 января 2025, 17:54 мск

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Зеленский надеется на встречу с Трампом

Фото: пресс-служба президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с избранном президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Об этом сообщил Зеленский на пресс-конференции в Варшаве, где находится с визитом.

«После инаугурации – наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Самое главное для нас – мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется снова с войной», – заявил Зеленский.

Стоит отметить, что Трамп в последних заявлениях выражал намерение как можно скорее провести переговоры не с Зеленским, а с российским лидером Владимиром Путиным – о перспективах завершения украинского конфликта. Судя по комментариям Кремля, такая встреча будет возможна после инаугурации Трампа, которая намечена на 20 января.

Варшава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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