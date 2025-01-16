Над регионами России сбили 27 БПЛА. В Воронежской области после атаки дронов горит нефтебаза

Силы противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 27 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 15 дронов сбиты над Белгородской областью, 7 – над Воронежской областью. Еще три БПЛА перехвачены над Тамбовской областью и два – над Курской областью.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщал о пожаре на нефтебазе в одном из районов области в результате падения нескольких беспилотников. По его данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

В Тамбовской области обломками сбитого дрона частично повреждена кровля частного дома, информирует пресс-служба регионального правительства. Украинские БПЛА были нейтрализованы в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск. По данным властей, никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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