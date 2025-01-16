Российские войска за прошедшие сутки нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ и другим объектам, а также улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операции. Как следует из сводки министерства обороны РФ, потери противника составили порядка 1700 боевиков. Уничтожены несколько единиц артиллерии и бронетехники, в том числе 5 танков, включая немецкий «Leopard».

По данным ведомства, самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Тарасовка, Новоелизаветовка, Петропавловка и Славянка в Донецкой народной республике.

На этом направлении противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе германский «Leopard», три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в общей сложности в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три французские управляемые авиационные бомбы «Hammer», 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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