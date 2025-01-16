В боях в Курской области ВСУ за сутки потеряли более 210 военнослужащих

ВС РФ продолжают громить силы ВСУ на территории Курской области. За сутки противник потерял более 210 боевиков и несколько единиц боевой техники. При этом российские войска отразили одну контратаку штурмовых групп. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Бондаревка, Замостье, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Мирный, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов, – сообщили в МО. – Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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