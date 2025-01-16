При ракетном обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Средства противоздушной обороны сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, после украинского обстрела есть пострадавший – ранения получил житель села Беловское Белгородского района. До этого по всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу.

По предварительной информации, в селе Беловское в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады. Также на территории одного домовладения поврежден гараж. Кроме того, осколками посечены пять автомобилей. В поселке Разумное Белгородского района посечен фасад социального объекта, а также три легковых автомобиля. В Белгороде осколками повреждено лобовое стекло автомобиля.

«Все службы работают на местах. Продолжается подомовой обход. Информация о последствиях уточняется», – написал Гладков в своем тг-канале.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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