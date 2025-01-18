Российские войска поразили 12 бригад ВСУ и отбили контратаку в Курской области

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За минувшие сутки российские войска отбили одну контратаку и ударили по силам 12 бригад противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника», – говорится в сообщении.

Тем временем, авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Никольский, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА», – отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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