Российские войска продолжают продвигаться в глубину обороны противника в зоне проведения спецоперации. ВС РФ взяли под контроль поселок Волково в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

За последние сутки потери ВСУ составили 1660 боевиков и наемников, два танка, 16 броневиков, 39 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии различного калибра, а также две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре авиабомбы «Hammer», шесть реактивных снарядов HIMARS и 156 беспилотников самолетного типа, в том числе 55 вне зоны СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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