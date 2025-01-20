ВСУ ударили по Херсонской области кассетными снарядами: есть погибшие и раненые

Украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами село Бехтеры Голопристанского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Удар был нанесен в 8 часов утра. По данным губернатора, пострадали 13 человек, есть погибшие.

«Два прилета произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия. В результате пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители», – написал Сальдо в своем тг-канале.

Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела центра Горловки в ДНР со стороны Украины пострадали 8 человек.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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