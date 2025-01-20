ВС РФ уничтожили более 460 боевиков и четыре танка ВСУ в Курской области

Российские военные продолжают громить ВСУ в курском приграничье. В течение минувших суток ВС РФ отразили четыре контратаки противники и поразили силы 12 бригад ВСУ. Противник потерял более 460 военнослужащих, 4 танка и еще 14 единиц бротехники.

Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ около населенных пунктов Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Южный. Отбиты четыре контратаки противника.

В то же время авиации и артиллерия поразили живую силу и технику противника у 15 населенных пунктов. Также удары были нанесены по позициям ВСУ в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», – говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 53 330 военнослужащих, 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 175 бронетранспортеров, 1581 боевую бронемашину, 1565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, а также около 180 единиц другой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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