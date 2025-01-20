При ударе из HIMARS по Херсонской области два человека погибли и 23 пострадали

При украинском обстреле села Бехтеры Херсонской области два человека погибли и 23 пострадали. Об этом сообщил губернатора региона Владимир Сальдо.

По его данным, трое из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе девочка 2008 года рождения. «Тяжелораненых готовят к отправке в медучреждения Крыма», – написал Сальдо в своем тг-канале.

Глава региона также отметил, что после обстрела Бехтеры усеяны неразорвавшимися кассетами, ведется разминирование.

Село Бехтеры было обстреляно около восьми часов утра из РСЗО HIMARS. Два кассетных боеприпаса разорвались рядом со школой.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ вблизи школы в Бехтерах. По данным следствия, утром 20 января украинские силы произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе. «В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних», – говорится в сообщении. СК РФ устанавливает причастных к преступлению.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ст.1 05 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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