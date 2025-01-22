В Пентагоне уволили и отстранили всех отвечающих за Украину сотрудников

Все сотрудники Пентагона, которые отвечали за украинское направление, уволены или отстранены от службы. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала в своих соцсетях.

По его словам, о перестановках в минобороны США ему рассказал представитель газеты The Washington Post.

«Все, кто отвечал за Украину, – уволены или отстранены. Или куда-нибудь переведут на другие должности. Полная перезагрузка. Так что изменения точно будут», – сообщил журналист. Он добавил, что между Киевом и Вашингтоном теперь установится «новый формат отношений». «Это немного тревожно», – отметил Бочкала.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Украине. Во время общения с журналистами в Белом доме во вторник он также выразил надежду на то, что его контакт с российским президентом Владимиром Путиным состоится «очень скоро».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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